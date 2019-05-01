«Якщо б були росіяни, всі закінчили»: Венедиктов знову заявив про «громадянську» війну на Донбасі

Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов знову оскандалився заявою про те, що війна на Сході України – громадянська.

За його словами, якщо б там були росіяни, конфлікт нібито давно закінчився, пише пропагандистське видання «ПолитНавигатор».

«Коли я говорив про те, що на території Донецької та Луганської областей ми бачимо елементи громадянської війни, на мене накинулися з усіх боків. Я навів один факт, цифри не обдуриш: коли почалася війна, 700 тисяч людей втекли на територію Росії і мільйон двісті тисяч в інші регіони України. Скільки людей воює, скільки існує конкретно військовослужбовців? 34 тисячі чоловік, судячи з фінансових звітів Донецької та Луганської республік знаходяться у збройних силах цих самопроголошених республік. Скільки з них ряджених військових? Розумієте», – заявив він.

Венедиктов навіть спробував провести аналогію з подіями Першої світової війни.

«Знаєте, це все одно, як ми говорили, ніякої громадянської війни в 1918 році не було, а була іноземна інтервенція. Звідти американці-англійці, звідти німці, а на Сході – японці. Якщо б воно було так, вона давно б закінчилася», – додав Він.