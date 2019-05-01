Право боротися або померти

Страйк окуловских медиків розвіяла міф про «середніх зарплатах» і відкрила ту реальність, в якій сьогодні живуть десятки мільйонів наших співгромадян.

Приклад співробітників швидкої допомоги з Окуловской районної лікарні в Новгородській області, оголосили нещодавно «італійський страйк» (це коли робота триває, але строго за посадовими інструкціями) може виявитися заразливим для мільйонів росіян. Та, власне, вже опинився.

На цьому тижні в ЗМІ з’явилася інформація, що в лікарні шахтарського містечка Анжеро-Судженска, що в Кемеровській області, медичний персонал планує голодування, оскільки там медсестер збираються перевести на посади прибиральниць (щоб вони виконували роботу і тих, і інших за той же один жебрацький оклад), а решту 105 співробітників звільнити. «Оптимізація» соціалки в дії!

До голодуючих і страйкуючим працівникам цих лікарень можуть приєднатися десятки мільйонів наших співгромадян, яких стає все більше променистою російська статистика не помічає. І не тому що «привид ходить»… Люди, які працюють по дві зміни, елементарно хочуть їсти. Між тим, таких, як окуловцы, хто працює на знос за жебрацьку зарплату, в Росії величезна кількість.

Нагадаю в чому суть конфлікту в Новгородській області. Фельдшери і водії швидкої допомоги опублікували в соцмережах свої зарплатні відомості, з яких видно, яку зарплату вони отримують трохи більше 11 тисяч рублів на місяць. І це при тому, що бригади швидкої допомоги працюють понад нормативу і не укомплектовані персоналом (два співробітника разом з водієм, замість визначених інструкції трьох). Фельдшер-диспетчер «швидкої» з Новгородської області Світлана Кузнєцова розповіла, що за березень її колега отримала всього 11200 руб.

Насправді, до працівників охорони здоров’я легко можуть приєднатися й інші бюджетники, наприклад, вчителі, працівники дитячих садків, також працюють по дві-три зміни за копійки. Страйк окуловских медиків просто відкрила ту реальність, в якій сьогодні живуть, повторю, десятки мільйонів наших співгромадян працюють і яка до цього дня була прикрита глянцевою статистикою про «середніх» зарплати по країні в 42 тисячі рублів.

Основна проблема в тому, що ситуація в Окуловской і Анжеро-Судженской лікарнях не виняток, а правило. Так живе країна.

Наприклад, якийсь час назад в Калузі мені розповідали, як пройшов візит у це місто одного з федеральних міністрів, що мають відношення до соціальної сфери. Перед її приходом в один з місцевих дитячих садків, начальство попросило санітарок, які мають тут оклад 7 тисяч рублів на місяць, сказати міністру, що вони отримують аж 12 тисяч рублів. Тобто, про 12 тисяч говорити начальству не соромно — воно вважає такі зарплати «цілком собі». І це ж не новгородська або сибірська глибинка — оклад 7 тисяч рублів отримують бюджетники обласного центру, розташованого в двох годинах їзди від Москви.

Та що там Калуга! У «жірующей» Москві зарплати санітарок і медсестер в 6-12 тисяч рублів — звичайна справа для районної лікарні.

Зауважу, що про зарплати у 8 тисяч рублів мені розповідали бюджетники в Кемеровській області ще… у 1999 році. Тобто, рівень зарплат в цій сфері за останні два десятки років практично не змінився.

Високе начальство може і далі прикриватися «середніми» цифрами доходів росіян і стурбовано супити брови, коли до нього долинає думку тих, хто працює на знос за 11-12 тисяч рублів. Однак не треба тішити себе ілюзіями. Начальство — у курсі. Нагадаю, що нещодавно, навіть за даними Росстату, з’ясувалося, що 35% російських сімей не можуть без істотного напруження просто взяти і купити пару взуття собі або своїм дітям, а у майже 53% громадян немає коштів на «несподівані витрати» у вигляді купівлі ліків в разі хвороби або приходу гостей. Що, насправді, якраз свідчить про те, що більше половини росіян здатні витрачати лише на найбільш життєво необхідне, або не мають коштів навіть на це. А значить, за критеріями ООН відносяться до категорії бідних.

Так от, коментуючи дані Росстату, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що Путін в курсі. І що? І нічого. Тиша.

Справа в тому, що там, у захмарних кремлівських высях, судячи з усього, глибоко переконані (і практика це доводить), що правильніше платити 100-130 тисяч рублів головлікарям лікарень, щоб ті ефективніше виконували покладені на них функції церберів на виконання рішень цього самого начальства про «оптимізацію» соціальної сфери, ніж підвищувати жебрацькі зарплати рядових бюджетників.

Начальству просто-напросто не до жалюгідних проблем цих людей, яких воно насправді глибоко зневажає. У нього проблеми поважней. Насамперед — зберегти в недоторканності свою владу, а значить, і свої неймовірні для нормальної людини багатомільярдні доходи на довгі-довгі роки.

Тепер про те, що може бути далі. Спробую проілюструвати художніми засобами один з варіантів. Для цього нагадаю одну дуже, на мій погляд, символічну сцену знаменитого у свій час радянсько-італійського фільму «Пригоди італійців у Росії». Два санітари несуть літню жінку на носилках по забитій пацієнтами італійській лікарні. Щоб протиснутися в коридорі, уставленому ліжками, молоді люди розгортають носилки зі старенькою боком. Бабуся, до їх здивування, якимось чином з нош не падає. «Дивись – но, тримається!», — вимовляє під регіт глядачів один з санітарів.

Так от російське керівництво робить зі своїми громадянами приблизно те ж саме: крутить, крутить ними, як хоче, морить голодом, а вони — «дивись-но, тримаються!». І буде вертіти і далі, якщо громадяни замість активної боротьби за свої права будуть займатися тим, чим переважно займаються останню чверть століття з гаком — триматися. Ця, з дозволу сказати, тактика виживання російського народу в нелюдських умовах, створених йому улюбленим керівництвом, призводить до того, що, з одного боку, в Кремлі переконуються в правильності обраного курсу — народ покряхтит-покряхтит, але як-небудь виживе. А з іншого, до того, що вже було на протязі 20 років — до тихого вимирання.

Нагадаю, що з 1992 по 2012 роки в Росії мала місце безперервна спад населення, яка в окремі роки у цей період сягала майже до мільйона людей у рік. Всього за ці два десятиріччя загальна природний спад населення Російської Федерації склала більше 13 мільйонів чоловік. Ці цифри корелюють з даними останнього перепису, що проводилася в Росії в 2010 році. Вона показала, що при загальній на той момент чисельності населення в 142,9 млн осіб, кількість громадян РФ склало всього 137 млн.

З урахуванням того, що на 1991 рік в країні налічувалося 148 млн осіб, спад громадян до 2010 склала 11 млн. Відповідно, додаткові до 137 мільйонів громадян РФ 6 мільйонів чоловік, які за результатами Перепису-2010 і дали загальну чисельність близько 143 мільйонів чоловік, були іноземцями або людьми без громадянства.

Протягом трьох років, з 2013 по 2015 рік включно, в Росії мав місце невеликий приріст населення, проте вже з 2016 року спад знову відновилася, досягнувши в 2018-му цифри в 218 тис. чоловік. Проте вже доводилося відзначати, що дані Росстата за смертності викликають великі питання. Справа в тому, що загальну спад населення сьогодні дає різко знизилася в останні три роки народжуваність. А показники смертності в цей же самий час, якщо вірити головному статистичному агентству країни, продовжували чудесним чином поліпшуватися. Тобто смертність теж скорочувалась. Що викликає кілька здивоване запитання: з чого б це?

Як смертність може зменшуватися, якщо, наприклад, навіть за офіційними даними, рівень доходів у країні за останні п’ять років постійно падав, а якість медичного обслуговування безупинно погіршувалося? Тут досить згадати, наприклад, ліквідацію фельдшерських пунктів на селі по всій країні. При цьому люди все більше працюють, все менше відпочивають, а пити продовжують так само, як і раніше. Тобто в наявності всі фактори, які впливають на збільшення смертності, а не на її скорочення. Звідки ж зворотні показники?

Можна припустити, що це пов’язано, насамперед, з погіршенням збору даних по смертності, в першу чергу, в сільській місцевості. Люди вмирають, але зафіксувати їх смерть нікому (в тому числі і з-за зазначеної вище ліквідації фельдшерських пунктів на селі).

Проливають світло на загадку показників смертності та інші дані Росстату. Наприклад, якщо порівняти кількість сільськогосподарських робітників, показаних у статистичному збірнику «Робоча сила, зайнятість і безробіття в Росії» за 2016 рік, то ми побачимо, що тоді їх налічувалося 2,486 млн осіб. А всього через рік їх вже 1, 766 млн. Питається, куди поділися 720 тисяч працівників сільського господарства, рибництва та рибальства?

Звичайно, можна припустити, що модернізація у нас на селі йде такими шаленими темпами, що за рік потреба в робочих руках скоротилася майже на мільйон чоловік і всі ці люди переїхали до міста, ставши міськими робітниками.

І дійсно, ми бачимо, що чисельність міських кваліфікованих робітників за той же період збільшилася приблизно на 200 тисяч чоловік (при тому, що кількість некваліфікованих навпаки дещо зменшилася). Але все одно залишається півмільйона розчинилися в просторі «мертвих душ». Але, може бути, вони стали безробітними? Судячи з того, що за даними все того ж збірника Росстату, кількість незайнятих в країні в той період не збільшилась, а навпаки, зменшилася на 300 тисяч осіб, що вивільняються, 500 тисяч сільськогосподарських працівників, найімовірніше, не перейшли в розряд безробітних. Можливо, все банальніше і страшніше одночасно. Вони просто померли.

Якщо так, то спад населення в Росії сьогодні не 218 тисяч, а набагато більше. На рівні показників «лихих дев’яностих» — понад 700 тисяч осіб.