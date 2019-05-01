“Пуп на лобі!” У мережі показали Путіна до і після пластики

У мережі знайшли докази того, що президент Росії Володимир Путін вдається до послуг пластичних хірургів.

“Підтяжка обличчя пішла жахливо неправильно”, – написав у Twitter блогер Михайло Голуб. Він опублікував відповідне фото.

На кадрах видно, як перемістилася родимка Путіна. Пару десятків років тому вона знаходилась на щоці російського лідера. Тепер же “забралася” практично під око.

У мережі жваво підхопили дискусію.

“А могла і на спині опинитись, “Ось це натягнули”, “Око на ж*пу – вже реальність”, “Доктор, у мене ж тепер пуп на лобі! – Зате подивіться, яка краватку”, кепкують в мережі.