Віра Брежнєва і Надя Дорофєєва підірвали мережу відвертим танцем на столі: з’явилося відео

Співачки Віра Брежнєва і Надя Дорофєєва станцювали на столі на вечірці київської бізнес-вумен Сабіни Мусіної.

Як інформує НАРОДНА ПРАВДА, відео пікантного танцю підірвало мережу.

На ролику видно, що Віра Брежнєва залізла на стіл і почала танцювати для Володимира Дантеса. Дорофєєва не втрималася, також вилізла на стіл і почала танцювати. Пізніше Віра лягла на стіл, а Надя танцювала над нею. Ну, а Дантес тримався за сідниці дружини.

«Вірунь, я відправлю в приват це відео Костянтину Меладзе, тому що це мій останній шанс стрибнути у вагончик», – підписала відео Мусіна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 24СМИ (@24smiorg) 1 Май 2019 в 1:16 PDT

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.