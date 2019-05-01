Рятувальники попередили про повені на заході України із-за аномальних опадів

Із-за випадання великої кількості опадів 1-3 травня в річках Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей очікується продовження підйому рівнів води.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентр.

Відзначається, що протягом доби 1 травня на річках басейнів Прута та Сірету очікується підйом рівня води на 0,2-0,7 м над рівнями станом на ранок 1 травня, та на ділянці Тиси Великий Бичків-Вилок на 1,5-2,0 м в межах русел. Протягом 1-2 травня в р. Прут на ділянці від Чернівців до державної кордоні вода підніметься на 1,3-1,8 м, також в межах русла. 1-3 травня на річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області і на ділянці Дністра Галич-Заліщики вода підніметься на 1,0-2,0 м, місцями можливий вихід води на заплаву, підтоплення сільськогосподарських угідь.

“Від комплексної дії руслового, значного схилового та місцевого стоку можливе підтоплення окремих прирічкових населених пунктів і господарських об’єктів. В горах існує загроза сходу селевих потоків”, – попереджають в ДСНС.