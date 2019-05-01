Ізраїльський центр Кантора повідомив про зростання антисемітизму в Україні

За минулий рік кількість вбивств та випадків насильства проти євреїв збільшилася. Про це повідомляється в доповіді Центру Кантора при Тель-Авівському університеті, передає Інтерфакс.

«У 2018 році було вбито найбільша кількість євреїв (13 осіб) за останні кілька років (проте слід зазначити, що масове вбивство в Піттсбурзі в жовтні було зареєстровано як один, самий прикрий випадок)», — йдеться в доповіді.

Також у документі зазначили, що кількість серйозних проявів насильства проти євреїв за рік зросла на 13% з 342 до 387.

Президент Європейського єврейського конгресу В’ячеслав Моше Кантор на презентації доповіді в Тель-Авівському університеті заявив, що «євреї по всьому світу все більше відчувають, що ситуація стає критичною».

«Антисемітизм більше не обмежується політичним трикутником, що включає ультралівих, ультраправих і радикальних ісламістів. Він став широко розповсюдженим явищем, найчастіше приймається громадянським суспільством. Він становить явну небезпеку не тільки для євреїв, але і для всього суспільства в цілому», — сказав Кантор.

За його словами, «антисемітизм — це загальна риса, яка об’єднує весь політичний спектр екстремістів як елемент політики нетерпимості, яка ставить під загрозу все людство».

Найбільшу кількість антисемітських інцидентів сталося в США (більше 100 випадків), Великобританії (68), Франції та Німеччини (по 35 в кожній країні).

Зазначається, що у Східній Європі кількість таких випадків залишається значно нижчою, ніж у Західній протягом декількох років і продовжує знижуватися. Наприклад, в Україні відбулося 12 таких інцидентів і лише дещо в інших країнах.

У Росії взагалі за минулий рік не зафіксовані антисемітські інциденти із застосуванням насильства, але в дослідженні Левада-Центру свідчить про те, що спостерігається зростання негативного ставлення до іноземців (особливо циганам, африканцям, кавказцям, жителям Центральної Азії, китайців і українців), включаючи євреїв, хоча зростання і незначний, відзначається в доповіді.

Велика частина випадків антисемітизму в Україні стосувалися безпосередньо вандалізму і осквернення майна, а також офіційних заяв політиків і інформації в інтернеті. Зазначається, що влада країни продовжує вести політику, яка прославляє людей, які причетні до злочинів проти євреїв, у тому числі лідера Організації українських націоналістів (ОУН, організація заборонена в Росії) Степана Бандеру. При цьому в цілому в країні в останні роки стали активніше повідомляти про антисемітські інциденти.

Як зазначив учений-дослідник Шмуель Барнай з Єврейського університету в Єрусалимі, різниця в числі виявлених випадків антисемітизму в Україні і в Росії обумовлена спробами першої підвищити рівень прозорості політики. Він також додав, що обрання єврея Володимира Зеленського президентом України на минулих в квітні виборах не свідчить про зниження рівня антисемітизму. За його словами, в даному випадку мова йде про політичну ситуації у країні.

Основним типом проявів антисемітизму в світі залишаються акти вандалізму (216 випадків), загрози (89), інциденти без застосування зброї (55). Кількість випадків застосування зброї і підпалів скоротилося, більшість випадків нападів було скоєно на приватних осіб та їх власність, говориться в доповіді.

Як мінімум 138 приватних осіб зазнали нападу, був нанесений збиток 104 об’єктів приватної власності.

«Це пояснюється тим, що приватні особи та їх майно захищені гірше, ніж синагоги (47 інцидентів) і громадські центри (22). Кладовища і пам’ятники залишаються традиційним об’єктом актів вандалізму (76 випадків)», — йдеться в документі.