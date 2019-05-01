Джон Болтон – патологический лжец. Куба обвинила США в распространении фейков

Куба обвинила США в распространении фейка о наличии кубинских военных на територии Венесуэлы. Республика считает, что введение санкций США против нее будет неоправданным. Об этом написал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в Twitter.

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“Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон – патологический лжец, который дезинформирует Трампа. В Венесуэле нет военнослужащих Кубы… Там находится только медицинский персонал гуманитарной миссии. Мы решительно отвергаем угрозы тотальной блокады со стороны Трампа”, – написал дипломат.

Аналогичное мнение в своем Twitter выразил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

“Дональд Трамп постоянно осуждает фейковые новости и ложную информацию, но распространяет ее в отношении Венесуэлы и Кубы. Белый дом должен проверить качество своих советников и источников информации, потому что они постоянно оказываются неправдивыми”, – отметил он.

Стоит отметить, 28 января Соединенные Штаты Америки, ввели новые санкции на весь нефтяной сектор Венесуэлы. Согласно документу, страна и в дальнейшем сможет торговать нефтью на мировом рынке, однако вырученные средства будут находиться на заблокированном счете, доступа к которому не будет в режима Мадуро.

Напомним, по данным вице-президента Венесуэлы, за весь период санкционной политики США, убытки страны составили 38 млрд долл.

Источник: Гордон