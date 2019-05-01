Нова ера Рейву: на престол зійшов 126-й імператор Японії Нарухіто

У Токіо відбулася церемонія сходження на престол нового імператора Японії Нарухіто.

Йому були вручені символи імператорських повноважень — Велика державна печатка і регалії: меч, яшма, укладена в скриньки і металеве дзеркало, пише Уніан.

Церемонія інтронізації 126-го імператора пройшла в імператорському палаці в Токіо. У ній взяли участь прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе, члени уряду, глави двох палат парламенту і судді Верховного суду Японії.

Зі сходженням на престол 59-річного імператора в Японії Нарухіто почалася нова ера Рейву — що означає порядок і гармонію.

Згідно традиції, імператор Нарухіто виступив з першим зверненням до народу, в якому він поклявся «у відповідності з Конституцією виконувати свої обов’язки як символ держави і єдності нації, звертати свої думки до людей і підтримувати їх». Нарухіто заявив, що буде прагнути до миру в усьому світі.

Напередодні в Токіо пройшла церемонія зречення від влади імператора Акіхіто. Це перша така подія в Японії за більш ніж 200 років. Правляча там династія вважається найдавнішим монаршим родом у світі. За конституцією Японії, імператор вважається символом єдності нації. Він не втручається в політику і в поточні справи управління країною.

Нагадаємо, що імператор Японії відрікся від престолу після 55 років правління. Цим вчинком, він завершив тридцятирічну історію епохи Хейсей в Японії.

Церемонія зречення від престолу пройшла в Імператорському палаці. Від імені громадськості подяку імператору выразитлпремьер – міністр Японії Сіндзо Абе. Після чого Акіхіто в останній раз в якості імператора звернувся до народу і виголосив урочисту промову.

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Варто відзначити, такого формату церемонія пройшла в Японії вперше за двісті років. Вся справа в тому, що буквально три роки тому імператор Акіхіто засумнівався в тому, що його похилий вік дозволить йому і далі виконувати свої обов’язки. Ці слова взяли як бажання залишити престол. Однак жодних юридичних норм для такого кроку не було, а Конституція забороняє імператору надавати будь-який політичний вплив.

Тим не менш народ Японії висловив підтримку імператора, і парламент прийняв закон, який допустив можливість зречення. Імператор Акіхіто зайняв престол в 55 років після смерті свого батька. Він став першим імператором Японії, роль якого закріплена в післявоєнній Конституції як «символ держави». Всі його запам’ятають, як великого правителя, адже Акіхіто зробив багато чого хорошого для країни. Зокрема, він здійснював поїздки по всій Японії, відвідуючи регіони, постраждалі від стихійних лих, установи для людей з обмеженими можливостями і меморіали загиблим у війні.

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