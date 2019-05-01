Путін запустив скандальний указ за паспортами українцям: з’явилася перша реакція Києва, «покарання буде жорстоким»

У середу, 1 травня, президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок видачі громадянства для окремих категорій громадян України.

Право звернутися з заявою про прийом в громадянство Росії в спрощеному порядку надано українським громадянам і особам без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання в РФ, вид на проживання, посвідчення біженця, свідоцтво про надання тимчасового притулку або свідоцтво учасника держпрограми зі сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників.

Зокрема, право на спрощеного отримання громадянства РФ отримали українці, що народилися і постійно проживали на території Криму та виїхали за межі півострова до його анексії 18 березня 2014 року.

Строк розгляду заяв про прийняття у громадянство РФ і прийняття по них рішень не повинен перевищувати три місяці.

У свою чергу, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак запропонував карати тих жителів Донбасу, які мають намір отримати і вже отримують російські паспорти.

Він запропонував анулювати українські паспорти жителям окупованого Донбасу, які отримали російське громадянство.

«Конституція говорить, що українець повинен мати тільки одне громадянство — громадянство України, тобто, ті люди, які будуть отримувати або отримують вже громадянство Російської Федерації, можуть втратити громадянство України…», — пояснив Юрій Гримчак.

Володимир Путін отримав велику кількість невтішних коментарів в свою сторону після того, як в мережу потрапили унікальні кадри 19-річної давності.

Російський журналіст і головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов оприлюднив раніше невідомі знімки президента РФ Володимира Путіна.

Їх автором є фотожурналіст з США Пітер Тернли. Фото та інформацію Венедиктов виклав у своєму акаунті в Instagram. Головний редактор «Ехо Москви» зазначив, що знімки були зроблені ще під час першого президентського терміну Путіна в далекому 2000-му році. Коментарів знімки зібрали не одну сотню, і похвальних серед них практично не знайти.

Ще одну хвилю негативу отримало і наступне фото російського лідера, викладене Венедиктовим. Процитуємо деякі з коментарів:

«Особа скривдженого, приниженого раба», «Бачити цю пику не можу», «Злодюга пітерський», «Путін вже не той, що раніше ― розплився, товстий і круглий», «Нічого не віщувало біди…», «А в душі приречена порожнеча. Сумно (м’яко висловлюючись-грубо кажучи…», «Брак ботокса наявності (або особі)», «Пластичні хірурги зробили свою справу…», «На цій фотографії Ст. Ст. Путін прощається з нормальним людським життям…», «Дуже схожий на одного злодійкуватого мудака.», «Гнилий огірочок».

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Останнім часом російський лідер часто піддається нападкам з боку користувачів Мережі. Раніше його висміяли з-за нової «фобії» після виборів в Україні. Художник Сергій Йолкін опублікував карикатуру, на якій президент Росії полює на шоуменів і клоунів з рушницею. Судячи по обличчю володаря Кремля, він почав прицілюватися.

Нагадаємо, спливла інформація про новому ударі Путіна по Україні, «чекають моменту…».

Як повідомляв Hyser, Путін зробив несподівану заяву за ініціативою Зеленського.

Також Hyser писав, що у Путіна дали несподіваний відповідь на заяву Зеленського про російські паспорти.