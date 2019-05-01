Xiaomi показала інноваційний настільний вентилятор: характеристики, ціна

Xiaomi представила настільний вентилятор з автономністю до 12 годин, портом USB-C і цінником в $14.

Днями Xiaomi представила відеореєстратор DDPAI miniONE Dashcam Night Vision, а зараз компанія анонсувала ще одну цікаву новинку, пише портал gagadget.com.

Мова йде про настільному вентиляторі з мінімалістичним дизайном і декількома кольорами корпусу. Пристрій отримав три регульованих режими роботи і енергоємний акумулятор на 4000 мАч. Його, за заявою компанії, вистачить до 12 годин роботи. Заряджається через порт USB-C.

Мова йде про настільному вентиляторі з мінімалістичним дизайном і декількома кольорами корпусу

Його також можна підключити до переносний зарядної батареї, ноутбука або ПК. Вентилятор ще оснастили повертається верхньою частиною корпуса (на 60 градусів) і знімними гратами.

Апарат надійде в продаж вже найближчим часом. Ціна питання — 14 доларів США. Новинка називається Xiaomi SOLOVE Stand Fan F5 і її вже можна замовити на Aliexpress. Правда, ціна вище офіційної — $30.

Новинка називається Xiaomi SOLOVE Stand Fan F5

Раніше повідомлялося, що Xiaomi планує випустити новий смартфон. Про стало відомо днями від одного з директорів компанії. Коли пройде презентація, поки невідомо.

Було припущення, що новинкою стане Xiaomi Mi A3, але схоже, воно не вірне. У соціальній мережі Weibo компанія опублікувала тизер пристрої — це флагманський смартфон під брендом Redmi з виїжджає фронтальною камерою.

Варто зазначити, що смартфон був показаний в рекламному ролику разом з трейлером фільму «Месники: Фінал».

Це натяк на спеціальну версію пристрою. Так, як глава індійського підрозділу компанії говорив про смартфоні з чіпом Snapdragon 730, а глава бренду Redmi про пристрої на базі SoC Snapdragon 855, то можна припустити, що новинка вийде в двох модифікаціях.

Першу анонсують вже в найближчі два тижні. Смартфон отримає енергоємний акумулятор на 4000 маг, NFC-чіп для безконтактних платежів Google Pay і подвійну або потрійну основну камеру з головним 48-мегапіксельним сенсором Sony.

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Технології

А нещодавно було опубліковано зображення нового смартфона Xiaomi, який, безумовно, можна назвати самим огидним у світі. Наголошується, що це мобільний пристрій вже створили у вигляді прототипу, а випустити його на ринок виробник цілком може в другій половині року.

Мобільний пристрій має дисплей, який займає понад 96% площі лицьової частини, а сканер відбитків пальців, вбудований прямо в OLED-матрицею, чого ніхто звичайно ж не очікує.

Нагадаємо, що Xiaomi випустить фірмову кредитну картку.

Також Hyser писав про те, що Xiaomi розкритикувала Lenovo за обман покупців.

Крім того, ми повідомляли, що Xiaomi запатентувала смартфон з унікальним дизайном.