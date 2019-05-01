Financial Times: благодійний фонд, куди Ferrexpo відправила 110 млн доларів, перестав виходити на зв’язок

Голова ради директорів гірничо-збагачувальної компанії Ferrexpo, виробнича база якої знаходиться в Україні, продовжив словесну війну зі своєю колишньою аудиторською компанією, заявивши, що Deloitte відмовилася від продовження роботи по “нешкідливим” причин.

Стів Лукас заявив, що офіс Ferrexpo в Лондоні вирішив опублікувати в понеділок лист про відставку Deloitte в якості аудитора групи, щоб припинити деякі чутки про пожертвування в доброчинний фонд “Квітучий край” (Blooming Land).

Акції Ferrexpo впали на 30% у п’ятницю після того, як компанія повідомила, що Deloitte подала у відставку всього через декілька днів після публікації кваліфікованого думки про двічі затриманих річних результатах компанії на початку тижня. “Нам не було ніякого сенсу утримувати лист протягом повних двох тижнів [до його опублікування], тому що воно говорить саме за себе”, — сказав Лукас. “Воно вказує на те, що ми будемо розглядати… досить нешкідливу причину для відставки: розбіжності з приводу термінів проведення аудиторської перевірки”.

Deloitte заявила, що подала у відставку, тому що Ferrexpo затримала початок повного незалежної перевірки благодійних пожертв для Blooming Land, фонду, створеного для управління благодійною діяльністю компанії в країні.

З 2013 року Ferrexpo надала благодійну допомогу у розмірі 110 мільйонів, хоча в даний час припинила виплати.

Хоча Ferrexpo була проінформована про розбіжності в платежах Deloitte в серпні незалежна перевірка не була розпочата до лютого. Це пояснюється тим, що компанія хотіла продовжити листування з Blooming Land, пояснив пан Лукас.

“Ми отримували відповіді, хоча і не завжди всебічні або зрозумілі”, — сказав Лукас. “Але ми добилися прогресу”.

Він додав, що рішення було виправданим, тому що Blooming Land припинила спілкуватися, так як була розпочата перевірка. “За винятком невеликої листування на ранній стадії аудиторської перевірки, вони замовкли”.

Лукас також сказав, що рішення Deloitte піти у відставку з посади аудитора відображає “дуже, дуже нервове ставлення до ризику” з боку великих аудиторських фірм, які піддаються критиці після невдач в аудиторських перевірках, включаючи BHS і Carillion. Він сказав, що може пройти один-два місяці, перш ніж незалежний комітет по розслідуванню даної ситуації представить свій остаточний звіт.

Ferrexpo також повідомила в понеділок, що її фінансовий директор Кріс Мейв (Chris Mawe) продав акції на суму 400 000 фунтів стерлінгів за день до оголошення про відставку Deloitte.

На момент продажу для покриття податкових та інших зобов’язань по акціях, присуждаемым за бонусною схемою, — ні компанія, ні р-н Мейв не отримували листа про відставку Deloitte, сказав пан Лукас.

Deloitte подала у відставку з посади аудитора в п’ятницю, заявивши, що не змогла знайти достатньо доказів, щоб зробити висновок про те, що Костянтин Жеваго, виконавчий директор Ferrexpo і мажоритарний акціонер, який не пов’язаний з Blooming Land.

Ferrexpo заявила, що її правління прийшло до одностайного висновку, що пан Жеваго “не мав значного впливу …. на Blooming Land”.