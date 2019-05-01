Олігархів потрібно визнавати, і домовлятися з ними про правила гри — Найєм

Мустафа Найєм у своєму блозі на сторінках видання Новий час, заявив, що олігархів в Україні приховувати не потрібно. На думку народного депутата, необхідно визнати існування таких людей, але при цьому домовитися з ними щодо правил гри.

За словами Мустафи Найєма, в Україні зовсім не потрібно приховувати олігархів. Навпаки — слід визнати існування таких людей. Однак при цьому з ними обов’язково потрібно домовитися про правила ведення гри. Народний депутат пояснив, що насправді деолігархізації — це не повернення державі приватної власності, і не знищення в країні великого бізнесу.

Основним завданням тут є відокремлення бізнесу від влади та прозорість фінансування як телеканалів, так і політичних партій. Це дуже прості правила, але їх цілком достатньо для того, щоб олігархи стали звичайними представниками великого бізнесу. Звичайно, завдання не найпростіше. Ті, хто не згоден з такими змінами, почнуть атакувати главу держави, в тому числі, і роздуваючи невдоволення в суспільстві. Нагадаємо, раніше Максим Кухар попередив, що Україна в кінцевому підсумку може отримати не перший термін Володимира Зеленського, а шостий термін Леоніда Кучми.