Іванка Трамп відвідала церемонію International Leadership Awards (Фото)

Донька чинного президента Дональда Трампа Іванка Трамп відвідала урочисту церемонію нагородження преміями International Leadership Awards-2019.

Перед камерами американський політик постала у розкішному вбранні, яке привернуло увагу всіх учасників заходу. Дівчина була вбрана в чорну вечірню сукню. Елегантне вбрання підкреслило струнку фігуру політика, а блиcкучі сріблясті вставки додали розкоші її образу. Представниця Білого дому підібрала білі туфлі на підборах та зробила стильну зачіску.

Поява Іванки Трамп на церемонії була не випадковою. На урочистому заході політик представила Крістін Лагард, директора-розпорядницю МВФ, та вручила їй нагороду.

“Це була честь представити пані Крістін Лагард, коли вона отримувала нагороду International Leadership Awards-2019”, – написала Іванка Трамп.

: prm.ua

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