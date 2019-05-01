288 заарештованих. У Парижі жорстко проходять першотравневі демонстрації «жовтих жилетах»

Майже 300 осіб у Парижі затримано на першотравневих демонстраціях, сообщаетBFM. За даними Міністерства внутрішніх справ, о 14 годині по всій Франції було зареєстровано 151 тис. демонстрантів, в тому числі 16 тис. в Парижі. За оцінками ЗМІ, які працюють на акції протесту, у ній у столиці беруть участь понад 40 тис. осіб.

Чергова акція «жовтих жилетах» закінчилася зіткненням з органами правопорядку. Мітингувальники закидали поліцію петардами і пляшками. Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ. 288 осіб були заарештовані в Парижі.

Поліція Парижа провела понад 15 тис. профілактичних перевірок. До боротьби з заворушеннями залучено понад 7400 поліцейських.