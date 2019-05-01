У Києві відбійник навпіл розірвав легковик

У Києві на вулиці Олени Теліги 1 травня сталася ДТП.
Водій Renault не впорався з кермуванням та влетів у відбійник, повідомляє “Київ оперативний”.
“На вулиці Олени Теліги водій Renault не впорався з керуванням авто на слизькій від дощу дорозі та в’їхав у відбійник”, – сказано в повідомленні.
Інформацію про постраждалих встановлюють.
: gazeta.ua
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