До 15-річчя членства в ЄС у Польщі скликали саміт

У столиці Польщі Варшаві 1 травня відбувається саміт під назвою Together for Europe, присвячений 15-й річниці вступу країни до Європейського союзу. Як передає Польське радіо, на зустріч прибули представники країн, які приєдналися до ЄС у останніх 15 років: Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Мальти, Румунії, Словаччини, Словенії та Угорщини.

Повідомляється, що під час саміту учасники проведуть дискусії щодо ЄС і ухвалять спільну декларацію стосовно дій на благо спільного ринку, створення майбутнього бюджету ЄС, поглиблення співпраці ЄС і НАТО тощо.

З нагоди 15-річчя членства Польщі у ЄС президент країни Анджей Дуда заявив, що це змінило на краще багато сфер життя. «Відкриття кордонів не означало легкого життя, спільний ринок не означав скасування конкуренції, а гроші ЄС самі нічого не зробили. Це ми добре використали свій шанс», – сказав Дуда.

1 травня 2004 року до Європейського союзу приєдналися 10 держав – Польща, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Мальта, Кіпр, Словаччина, Словенія та Угорщина. 2007 року ЄС розширився на Румунію та Болгарію, а 2013 року – на Хорватію. Зараз у ЄС 28 держав.

Джерело: Радіо Свобода