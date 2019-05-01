НАЗК: Власну передвиборчу кампанію Порошенко фінансував сам

Зокрема Порошенко перерахував 2,2 млн грн НСК “Олімпійський” – для проведення заходів 14 та 19 квітня.

Президент України Петро Порошенко виступив єдиним донором власної виборчої кампанії і вклав у неї майже 585 млн грн. Про це свідчать дані остаточного фінансового звіту Порошенка щодо виборчої кампанії на пост глави держави, опубліковані на сайті НАЗК.

Згідно з документом, виборчий фонд Петра Порошенка наповнювався лише за власні кошти Президента та склав 584,507 590, 53 грн.

Так, за період з 8 лютого до 19 квітня Порошенко у рамках виборчої кампанії витратив 346,1 млн грн на рекламу у ЗМІ. Також на виготовлення матеріалів передвиборчої агітації Президент витратив 121,2 млн грн. Крім того зазначається, що на “інші послуги пов’язані з проведення передвиборчої агітації”, Порошенко витратив 85,7 млн грн, а інші витрати на передвиборчу агітацію становили 31,4 млн грн.

Відповідно до документів Порошенко перерахував 2,2 млн грн НСК “Олімпійський” – для проведення заходів 14 та 19 квітня. Нагадаємо, що 14 квітня Порошенко запрошував Володимира Зеленського на дебати, але той не прийшов. 19 квітня на стадіоні відбулися дебати двох переможців першого туру виборів Порошенка і Зеленського.

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Нагадаємо, що сьогодні раніше ЦВК оприлюднила остаточні результати виборів президента України. За результатами другого туру, перемогу здобув Володимир Зеленський, за якого свої голоси віддали 73,22% українських виборців, або 13 млн 541 тисяча 528 громадян. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців, або 4 млн 522 тисячі 450 громадян.

Джерело: 5 канал