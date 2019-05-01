Згоріла хата: у Дніпрі просять допомогти воїну-добровольцю

Небайдужі краяни звертаються з проханням допомогти воїну-добровольцеві, батька п’ятьох дітей, у якого згорів будинок.

— Так проводка, так, винні. Але! Всі залишилися живі. Діти кричали «Тато, горить спина!» вискочили з будинку в майках. Не постраждали. Внутрянка, вікна, всі меблі, речі, документи, все до тла….Б – пише його знайома Тетяна Гаврилова.

Сам Анатолій Левчук скромна людина і категорично нічого просити не хоче. — Усе добре, усе буде добре, – каже він. Але зараз вся родина тулиться по сусідах. А сам Толік спить в спальному мішку на підлозі в будинку без вікон.

— Я, прошу для цієї ЛЮДИНИ і його сім’ї допомогу від всіх нас. У кого гідна меблі ( шафи, ліжка, столи і вони вам не в радість, нехай старенький, але на час допоможе вижити сім’ї) Нас багато! Хто може, допоможіть фінансово, у кого лежать будматеріали (не знадобилися або залишки), хто репостом, у кого, що є допоможіть будь ласка. Дзвоніть мені, скоондинирую.(0676358713 Тетяна)

За цей пост отримаю ататай від Толі, але, по іншому не можу!)Б – пише Тетяна Гаврилова.