Працівника сінгапурського аеропорту посадили за недовешивание багажу

37-річного співробітника аеропорту Чангі (Changi Airport) в Сінгапурі оштрафували на 780 доларів і уклали у в’язницю на вісім місяців за хабарництво і недовешивание багажу.

Злочин розкрилося в процесі внутрішнього розслідування в аеропорту. Хитешкумар Чандубхай Патель з січня по жовтень 2016 року брав гроші від якогось Гопаля Крішни Раджу, який купував золото в Сінгапурі і продавав потім у Ченнаї (Індія). Щоб не платити за дорогу кур’єрську службу, Раджу пропонував пасажирам за невелику плату провезти частина золота у своєму багажі, а також давав хабара Пателю, щоб той закривав очі на надмірна вага сумок. Патель, в чиї обов’язки входило обслуговування стійок реєстрації бюджетної авіакомпанії Tigerair, погоджувався на ці умови.

Чоловік став вже третім співробітником аеропорту, якого ув’язнили за подібну практику. 26 квітня, в п’ятницю, ще два працівника засуджено до дев’яти та семи тижнів ув’язнення за те, що брали хабарі і недовешивали багаж пасажирів.

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Сінгапур (Республіка Сінгапур) – місто-держава в Південно-Східній Азії.

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Територія – 718,3 км 2 (171-я в світі)

Населення – 5,46 млн чол. (115-я в світі)

Офіційні мови – англійська, китайська, малайська, тамільська

Релігія – буддизм, мусульманство

ІЛР – 0,912 (11-я в світі)

ВВП – $307,86 млрд (36-я в світі)

Валюта – сінгапурський долар

Межує з: Малайзією, Індонезією

Також саме в сінгапурському аеропорті була виявлена найбільша партія контрабандних лусок панголина. Сінгапурський бюро з розслідування корупції стверджує, що хабарництво в індустрії

авіаперевезень може завдати серйозної шкоди репутації Сінгапуру як глобального авіаційного центру.

Сінгапурський аеропорт Чангі сім років поспіль завойовує титул кращого аеропорту в світі за версією Skytrax. Тут є художні інсталяції та скульптури, сад кактусів, критий ліс, живоплоти і дзеркальні лабіринти, дитячий парк з туманними хмарами, підвісний батут, кінотеатр і найвищий внутрішній водоспад у світі.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», британець придумав, як перехитрити Ryanair і не платити за багаж.

За матеріалами Independent

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