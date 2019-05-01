Трагедія 2 травня: Одесу посилено охороняти, в’їзд в місто — контролювати

В Одесі у зв’язку з проведенням масових заходів до річниці трагедії 2 травня публічну безпеку забезпечуватимуть понад 2000 міліціонерів.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

До охорони порядку також будуть залучені військовослужбовці Нацгвардії, курсанти Одеського держуніверситету внутрішніх справ та правоохоронці з інших регіонів України.

«Всі вони в посиленому режимі будуть патрулювати вулиці та місця масового скупчення громадян. У місцях проведення масових заходів буде працювати «поліція діалогу», — йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що на Куликовому полі і Соборній площі будуть введені тимчасові обмеження для недопущення порушень громадського порядку.

«Вхід буде здійснюватися тільки через встановлені фільтраційні пункти. У цих районах будуть діяти обмеження руху транспорту», — заявили правоохоронці і нагадали про заборону виготовлення, розповсюдження, а також публічного використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Як заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий, всі підрозділи МВС готові реагувати на будь-які провокації і виклики.

«1 травня в 18:00 вводиться контроль на в’їзд в місто, на стаціонарних і додаткових постах буде проводитися ретельна перевірка транспортних засобів. В 9:00 2 травня починається посилене патрулювання центральних вулиць міста, тимчасово там обмежать рух. На посилений режим несення служби заступає близько 2500 правоохоронців», — повідомив Яровий.