Путін відкликав посла Росії в Білорусі

Президент РФ Володимир Путін відкликав Михайла Бабича з посади посла Росії в Білорусі. Відповідний указ опублікований на сайті Кремля. На місце Бабича призначений сенатор Дмитро Мезенцев.

З 2015 року Мезенцев є членом Ради Федерації від Сахалінської області, його повноваження закінчуються у вересні 2019 року.

До цього Мезенцев був генеральним секретарем Шанхайської організації співробітництва, а також губернатором Іркутської області.