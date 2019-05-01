У Дніпрі в інтернаті 2-річну дівчинку прив’язали шарфом до стільця

30 квітня, у Центрі соціальної підтримки дітей «Довіра», на вулиці Тополевої, 2-річну дівчинку прив’язали до стільця. Вихователі пояснили цей вчинок педагогічними заходами.

Близько 17:20 чоловік прийшов в установу провідати дитину, над яким він оформляє опікунство. Піднімаючись до нього, він побачив у сусідній групі маленьку дівчинку, прив’язану шарфом до стільця. Чоловік одразу ж запитав вихователя групи, що відбувається. На це йому відповіли, що дівчинка заважала педагогам, і її покарали за погану поведінку.

За словами очевидця, він намагався донести виховательці, що це звірячі методи, і так не можна чинити з дітьми, однак у жінки це не викликало докорів сумління. Не налякала співробітників інтернату навіть загроза викликати поліцію. Коли чоловік спробував зняти випадок на телефон, педагоги завадили йому це зробити.

— Я регулярно чую, як тут всі кричать на дітей, але цей інцидент став останньою краплею. У них навіть не виникає жодних підозр, що вони щось роблять не так, і відчувають себе дуже вальяжно,- говорить він.

Чоловік викликав на місце патрульних, а ті в свою чергу — ювенальну превенцию. Попередньо, дитина не отримав жодних тілесних ушкоджень. Правоохоронці прийняли заяву за даним фактом і будуть встановлювати всі деталі.