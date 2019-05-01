Нову королеву несподівано представили у Таїланді

Король Таїланду Рама Х перед інтронізацією проголосив королевою свою 40-річну дружину Сутіду. Досі не було відомо, що вони одружені. Це вже четвертий шлюб монарха.

За три дні до офіційної церемонії інтронізації король Таїланду Маха Вачіралонгкорн, відомий ще як Рама Х, несподівано представив королеву. У повідомленні королівського палацу, поширеному в середу, 1 травня, зазначається, що 66-річний монарх проголосив королевою 40-річну Сутіду. Вона офіційно одружилася із монархом відповідно до королівських традицій, вказується у повідомленні.

Досі не було відомо, що вони одружені. Рама Х, котрий успадкував трон ще в 2016 році, та Сутіда, яка раніше працювала стюардесою, вже багато років живуть разом. Вони часто з’являлися на своїй баварській віллі в Тутцинґу на узбережжі Штарнберзького озера, повідомляє агенція новин dpa. За інформацією агентства, подружжя лише 1 травня вранці повернулося з Німеччини до Бангкока. Для короля цей шлюб – вже четвертий, у нього семеро дітей.

Також читайте: У Таїланді на виборах лідирує “партія військових”

Нагадаємо, у грудні 2016 Маха Вачіралонгкорн став 10-им королем у 234-річній династії Чакрі, яка розпочалася з короля Рами І. За його батька короля Пуміпона Адульядета, який понад 70 років сидів на престолі та помер на 88-му році життя, Таїланд пройшов індустріалізацію та прийняв парламентську демократію.

Офіційна триденна церемонія інтронізації Рами Х розпочнеться 4 травня.

Джерело: DW.COM