Адвокат повідомив, що підозрюваний у нападі на активіста Михайлика намагався скоїти суїцид

Підозрюваний у нападі на одеського активіста Олега Михайлика – Лаша Герасін здійснив 7 ударів колючо-ріжучим предметом собі у живіт

Про це повідомив його адвокат Володимир Поярков, інформує 24 канал.

“Позавчора, 29 квітня мій підзахисний не витримав і здійснив спробу суїциду – наніс собі близько 7 ударів в живіт колючо-ріжучим предметом у знак протесту. Зараз він перебуває в лікарні швидкої допомоги у Києві. Ситуація важка”, – прокоментував Поярков.

За словами адвоката, йому не надають доступу до підзахисного – не реалізовують право на побачення. Поярков повідомив, що вчора він не зміг потрапити до Герасіна, оскільки начальник слідчого ізолятору не надав дозвіл на побачення. В СІЗО обмежились поясненням, мовляв, лише у разі повернення підозрюваного до ізолятору, захисник зможе з ним поспілкуватися.

“Від мене його фактично ховають! Це незаконно, оскільки адвокат має право побачення і в лікарні в тому числі. За словами тюремників, він перебуває під медичним наглядом, але не допускає лікарів до себе. Є сумніви, у якому він стані зараз”, – продовжив Поярков.

Адвокат переконаний, що Герасін хотів покінчити з собою, нібито, через незаконне утримання під вартою, поліцейське свавілля і відсутність судового розгляду.

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Нагадаємо, що спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція.

22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює Генпрокуратуру і Нацполіцію у саботажі щодо розслідування нападу на нього.

Джерело: Еспресо TV