Чим команда Зеленського образила Портнова: деталі конфлікту

Відповідальна за антикорупційне напрям в ЗеКоманде Галина Янченко своєю заявою розлютила екс-заступника глави Адміністрації президента України Андрія Портнова.

Так, 1 травня на сторінці Bihus.info вийшов анонс інтерв’ю Галини Янченко, в якому вона відповідаючи на питання журналістки, чи є цей екс-заступник глави АП злочинцем, відповіла: «Однозначно».

Така характеристика не сподобалася самому Портнову і він назвав члена команди Зеленського «опудалом». Також він пригрозив і Янченко, і журналістки, яка задавала питання, «жорсткою відповіддю».

«Сьогодні якесь опудало, що представилися «антикоррупционером, консультує команду Зеленського», на питання аналогічного розвитку журналіста, «злочинець чи Портнов», відповіло — «однозначно». Попереджаю перший і останній раз. Ще один такий теза і буду відповідати жорстко, і не розбираючись в периметрі. Зараз поки списую на помилки молодості і затримки мислення», — написав він у своєму телеграм-каналі.