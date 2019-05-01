«Буде заборонено»: Зеленського сподіваються загнати в кут новим законом

Руслан Бортнік висловив думку, що метою прийняття закону про мову є створення проблем для новообраного президента Володимира Зеленського.

Свою думку політичний аналітик пояснює наступним чином: «Після вступу в силу цього закону загостряться відносини з Угорщиною, Румунією, будуть негативні відгуки з боку Євросоюзу і Венеціанської комісії, оскільки їх поправки враховані не були».

За словами Бортника, якщо врахувати ці поправки, то Зеленський втратить електорат на заході країни і таким чином з’являється поле діяльності для партії Порошенка і правих партій.

Якщо поправки Євросоюзу не врахувати, то тоді Зеленського звинуватять у зриві євроінтеграції і він втрачає електорат на сході України. Це така розтяжка буде для нового президента. І йому потрібно з цієї ситуації якось виходити.

Говорячи про доцільність ухвалення мовного закону, Руслан Бортник зазначив, що статус української мови вже визначено в Конституції країни. А ось застосування закону в такому вигляді призведе до обмеження деяких прав громадян України.

«У нас близько 400 тисяч учнів навчаються рідною мовою: угорською, румунською, російською. Тепер вони цього зробити не зможуть. Їм буде заборонено», — говорить аналітик.

Будуть думку Бортника і проблеми з засобами масової інформації, оскільки на телебаченні залишили квоти у 75%, а от для газет, інтернет-видань та книгодрукування немає. Для них обов’язково дублювання на українську мову.

Політичний консультант вважає, що для дрібних регіональних друкованих видань виконання мовного закону означає закриття. Споживачів продукту українською мовою буде мало.