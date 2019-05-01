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Військових Пакистану бойовики атакували: є жертви

01.05.2019

Военных Пакистана атаковали боевики: есть жертвыНападники проникли з території Афганістану

Військові Пакистану повідомили, що з території Афганістану на їх територію проникли десятки бойовиків, які напали на прикордонників, що призвело до загибелі трьох бійців.

У пакистанському військовому відомстві розповіли, що напад було скоєно в районі Північного Вазірістану. В результаті нападу бойовиків загинуло 3 військових, ще 8 отримали поранення.

Також військові розповіли, що в результаті бою було знищено десятки бойовиків”, але розповісти подробиці вони відмовилися.

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