Військових Пакистану бойовики атакували: є жертви

Нападники проникли з території Афганістану



Військові Пакистану повідомили, що з території Афганістану на їх територію проникли десятки бойовиків, які напали на прикордонників, що призвело до загибелі трьох бійців.

У пакистанському військовому відомстві розповіли, що напад було скоєно в районі Північного Вазірістану. В результаті нападу бойовиків загинуло 3 військових, ще 8 отримали поранення.

Також військові розповіли, що в результаті бою було знищено десятки бойовиків”, але розповісти подробиці вони відмовилися.