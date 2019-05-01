МВС: сьогодні в Одесі запроваджується контроль на в’їзд у місто

Правоохоронці готуються до забезпечення безпеки в місті 2 травня.

В Одесі сьогодні о 18:00 запровадили контроль на в’їзд, на стаціонарних та додаткових постах проводитиметься ретельна перевірка автомобілів. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує прес-служба відомства.

За його даними, у четвер на усіх локаціях працюватимуть фільтраційні пункти та кінологи. Для збору та аналізу інформації цілодобово працюватиме ситуаційний центр. Вже о 9 ранку правоохоронці посилено патрулюватимуть центральні вулиці, також там тимчасово обмежать рух. Зазначається, що колони учасників акцій будуть супроводжувати співробітники поліції діалогу.

“Це вже п’ята річниця трагічних подій в Одесі. Звісно, ми очікуємо проведення великої кількості масових заходів. Деякі деструктивні сили намагаються використати їх на свою користь та розкачати ситуацію не лише в Одесі, але й по всій країні. Завдання правоохоронців цього не допустити”, – заявив заступник міністра внутрішніх справ.

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Нагадаємо, що 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові сутички між прихильниками єдності України та проросійськими активістами. Унаслідок масових заворушень загинули 48 людей і постраждали понад 200. Більшість загинула в Будинку профспілок під час пожежі.

Джерело: ZN.UA