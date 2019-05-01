У Києві п’яний водій протаранив сім машин, деякі некруто

До Києва сталося чергове ДТП. В ніч з суботи на неділю п’яний водій автомобіля Mercedes протаранив на проспекті Григоренка сім машин і посварився з патрульними.

Очевидці розповіли, що іномарка рухалася по Григоренко, але водія проігнорував поділ проїжджої частини і вилетів на зелену зону, де проїхав ще метрів 100, зніс паркан стоянки і протаранив стояли там автомобілі. Так, ушкодження різного ступеня отримали Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Opel, Toyota Highlander і ще один Volkswagen Passat.

В результаті зіткнення жертв не було, проте водій «Мерседеса» вдарився головою, але відмовився їхати в лікарню. У той же час він заперечував, що був за кермом. У водія виявилися явні ознаки алкогольного сп’яніння, хоч він і відмовився пройти тест на драгере.

Крім того, під час розгляду на місці події, чоловік вів себе неадекватно – смикав і штовхав патрульних, після чого йому наділи наручники.