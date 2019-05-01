Що буде з гривнею в травні: прогноз курсу долара і не тільки від експертів

Після невеликого ослаблення, що сталося перед виборами президента, гривня міцнішає. Нацбанк також підвищив офіційний курс гривні на 9 коп., до 26,68 грн/дол. Експерти прогнозують гривні в найближчі місяці відносну стабільність, але не виключають невеликих стрибків курсу у зв’язку з виплатами по боргах і підвищенням соцстандартів.

Якщо 20 квітня курс готівкового долара додав відразу 27 коп., подорожчавши до 27,2 грн/дол на продажу і до 26,88 грн/дол в покупці, 24 квітня гривня відіграла падіння. Більш того, долар став на 3 коп. дешевше у продажу (в середньому 26,9 грн/дол) і на 7 коп. дешевше в покупці (в середньому 26,6 грн/дол). Збільшення спреду (різниці між купівлею і продажем) говорить про те, що фінансисти вірять у зміцнення гривні, тому не поспішають скуповувати валюту, сподіваючись, що вона подорожчає. Схоже, вірить у це і населення: згідно нашого моніторингу банків, ажіотажу ні з покупкою, ні з продажем валюти немає, касири навіть скаржаться на затишшя.

Банкіри та аналітики фінансового ринку також прогнозують стабільність курсу гривні, але кажуть, що він буде трохи вище 27 грн/дол.

«Стрибок готівкового курсу перед виборами носив спекулятивний характер, — сказав керуючий директор фк «Аверс №1» Ігор Львов. — Ринок не очікує різких стрибків, так як з боку майбутнього президента підтверджено співпрацю з МВФ. Але в найближчі два-три місяці курс виявиться в коридорі 27-27,5 грн/дол через виплат за зовнішніми боргами і зростання соцстандартів з 1 липня, так як приплив «зайвої» гривні на ринок послабить її курс».

А ось керівник відділу аналітики Forex Сlub Андрій Шевчишин бачить три можливих ризику, здатних обвалити гривню вже в травні вище 28 грн/дол.

«Перший ризик — це виплати за зовнішнім держборгом на початку травня (близько 2 млрд дол), другий — якщо за підсумками місії МВФ, запланованого на травень, ми не отримаємо від Фонду черговий транш в 1,9 млрд дол, третій — можливий достроковий розпуск новим президентом Верховної Ради і дострокові парламентські вибори, — аналізує Шевчишин. — Останній ризик поки малоймовірний, але не виключений».

В цілому експерти оцінюють, що ймовірність девальвації гривні нижче 28 грн/дол приблизно втричі нижче, ніж стабільність її курсу в найближчі 100 днів у межах 27-27,5 грн/дол.

Влітку курс долара залишиться в коридорі 26,5—27,5 грн, вважає керівник секретаріату Ради підприємців при КМУ Андрій Забловський.

«Знизиться ділова активність, зросте експорт наших товарів, і знизиться імпорт нафтопродуктів — це все зміцнить гривню. Але є політичні ризики. Якщо влада втратить контроль над ситуацією в країні, це відлякає інвесторів, а люди захочуть зняти гроші з банків», — відзначає експерт.