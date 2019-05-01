«Як не соромно?»: Порошенко накинувся на українця на очах у натовпу

Чинний президент Петро Порошенко з’їздив до Львова, де подякував виборцям за підтримку на виборах і поклав квіти на честь воїнів, загиблих на україно-російській війні. Також гарант відвідав Шевченківський гай та зустрівся з місцевою інтелігенцією.

Порошенко планує зробити Львівщину плацдармом для збору команди на парламентські вибори. Також чинний президент України заявив, що українці, які підтримали його на президентських виборах повинні мобілізуватися і підтримати команду на парламентських виборах восени, щоб «захистити країну – армію, мову і віру». Про це йдеться в матеріалі Страна.иа.

Зі слів Порошенка стало зрозуміло, що він вже де-факто почав парламентські перегони. Він закликав українців і львів’ян об’єднатися і не дати себе розколоти.

Зустріч президента з жителями Львівської області не пройшла без інцидентів. Так, під час виступу Порошенка один із присутніх вигукнув: «Ганьба!». Президент не розгубився і розсміявся. Він зазначив, що один чоловік з усіх, кому не подобається те, що відбувається. Чоловік швидко ретирувався з натовпу городян.

«Як вам не соромно? Подивіться, ви один. Ну, біжіть-біжіть, ви свою справу зробили. Підніміть руки і біжіть звідси! Браво! Браво!», — кричав Порошенко услід чоловікові, який залишив зустріч.

Після цього мешканці Львова ділилися враженнями в соцмережах. Одні говорили, що Петро Порошенко – гідний президент своєї країни. Інші говорили, що він кращий гарант з усіх. Однак були і незадоволені, все-таки 34% жителів цього регіону віддали свої голоси за Зеленського.