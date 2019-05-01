Нафтогаз здивував несподіваним сюрпризом: «вже в травні», яких слід очікувати українцям

З сьогоднішнього дня, 1 травня, починає діяти нова ціна на газ для населення. Також зміниться і вартість теплової енергії (опалення) в меншу сторону. Тепер 100 кубометрів блакитного палива будуть коштувати 8247 грн, тоді, як раніше коштували 8550 грн. Відповідне рішення було прийнято у кінці квітня Кабінетом міністрів і НАК «Нафтогаз України».

У прес-службі Нафтогаз пояснили, що, якщо ринкова ціна на газ нижче, встановленої в постанові уряду України, то вартість газу для населення повинна знижуватися. І є друга умова. Якщо цін на газ для промисловості зросте, то ціна на газ для населення залишиться на колишньому рівні.

Крім того, в Нафтогазі заявили, що зміни в контракти, за якими закуповують газ контрагенти, будуть внесені вже протягом цього місяця.

Варто відзначити, що ціна на блакитне паливо в розмірі 8550 грн була встановлена постановою Кабміну восени минулого року. Згідно з угодою, підписаною між Україною і МВФ, вартість газу повинна була зрости з 1 травня ще на 15%. Регулювання ціноутворення має бути скасовано з 1 травня 2020 року.

Нагадаємо, портал Акценти писав, що у Зеленського розповіли як можна знизити комуналку без особливого навантаження на бюджет. Проблема високих тарифів в Україні існує досить давно. Ще перед другим туром виборів в Україні, у Зеленського був план, як можна значно знизити цифри в платіжках за комуналку, які щомісяця приходять українцям. Володимир Зеленський зміг знайти вихід з ситуації комунальної «пастки» спільно з представником Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрієм Герусом.

Також Акценти повідомляв про те, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що зниження «Нафтогазом» ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є хорошим початком для подальших знижень. Під час брифінгу в Київській області, де прем’єр-міністр ознайомлювався зі станом ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування.

Нещодавно Акценти повідомляв, що команда переможця другого туру президентських виборів Володимира Зеленського відреагувала на енергетичну ситуацію на ринку в Україні. Так, команда Володимира Зеленського оприлюднила офіційну заяву з цього приводу на сторінці в месенджері Telegram.

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