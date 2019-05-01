Астрологи розкрили секрети спокушання знаків Зодіаку: поруч з такими людьми важко стриматися

Астрологи розкрили секрети спокушання знаків Зодіаку.

Про це повідомляє портал «Новости Ю»

Тельці

Тельці дійсно розуміють, що таке жіночність, і в чому вона має виявлятися. Тельці люблять, коли на тілі мінімум одягу і коли вона тонка і яскрава. У них є вроджене почуття стилю, вони знають, як поєднати взуття з сукнею. Вони чуттєві, але ніколи не дозволяють собі погано виглядати. Лаятися з Тільцями не варто. Хоча б тому, що у них є дивовижна здатність пригнічувати ворогів, показуючи своє до них байдужість і холодність.

Близнюки

Близнюки завжди готові пробувати нові і розширювати свої горизонти. Єдине, що може вбити відносини з людьми цього знака — одноманітність. Вони подобаються всім і при цьому не змінюють собі. Вони все роблять однаково пристрасно: пробують щось нове, критикують, хвалять, роздають самі смішні і дивні оцінки. Вони здатні швидко закохуватися і так само швидко розчаровуватися.

Рак

Жодна інша жінка не буде такою ж пристрасною, романтичною і «комфортної» для свого партнера, як жінка-Рак. Вона завжди готова задушити його своїми обіймами і поцілунками. Завжди готова приготувати щось смачненьке або просто обійняти, щоб підтримати його в скрутну хвилину.

Якщо ви перебуваєте у стосунках з жінкою-Рак, то повинні бути готові до того, що більшу частину часу вам все ж буде непросто. По-перше, тому, що Раки — соромливі, ніжні і жіночні. А по-друге, тому, що вони точно так само вміють бути гарячими, прямими і агресивними.

Нагадаємо, що астрологи назвали п’ять найбільш веселих і товариських знаків Зодіаку, з якими ніколи не буде нудно. Овни дуже веселі і товариські люди, але вони спілкуються тільки з тими, хто їм дійсно подобається. Вони можуть підтримати бесіду на будь-яку тему, розповісти цікаву історію, а ще у них дуже гарне почуття гумору. Астрологи розповіли, що Близнюки живуть тим, що спілкуються. Для них це найважливіший джерело енергії. Почуття гумору у них буває дуже дивним. Близнюки розповідають про себе практично все, але про них ніхто нічого не дізнається.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», астрологи назвали самі ледачі знаки Зодіаку. Серед них Скорпіон, Рак, Лев, Водолій, Риби і Телець. За словами астрологів, якщо Скорпіон не бачить сенсу в роботі, він швидко втрачає до неї інтерес. Однак, щоб довести його до ліні, потрібно сильно постаратися. Раки — хороші працівники і їх складно назвати ледарями. Раки будуть краще багатьох в тій роботі, яка їм подобається, і в якій весь час потрібно щось змінювати, покращувати та придумувати.

Також портал «Акценти» писав, що деякі знаки зодіаку виявляються набагато добрішими інших і нерідко, за їх доброту життя їх карає, а не винагороджує. Обіцяючи кожен раз стати байдужими Тельці не вчаться на своїх помилках і з новим криком про допомогу знову біжать з небаченою самовіддачею. А Раки часто хочуть відкритися людям, але також часто обпікаються, що в результаті може призвести до того, що людина остаточно закриється.

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