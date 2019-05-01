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Астрологи розкрили секрети спокушання знаків Зодіаку: поруч з такими людьми важко стриматися

01.05.2019

Астрологи розкрили секрети спокушання знаків Зодіаку.

Про це повідомляє портал «Новости Ю»

Тельці

Тельці дійсно розуміють, що таке жіночність, і в чому вона має виявлятися. Тельці люблять, коли на тілі мінімум одягу і коли вона тонка і яскрава. У них є вроджене почуття стилю, вони знають, як поєднати взуття з сукнею. Вони чуттєві, але ніколи не дозволяють собі погано виглядати. Лаятися з Тільцями не варто. Хоча б тому, що у них є дивовижна здатність пригнічувати ворогів, показуючи своє до них байдужість і холодність.

Близнюки

Близнюки завжди готові пробувати нові і розширювати свої горизонти. Єдине, що може вбити відносини з людьми цього знака — одноманітність. Вони подобаються всім і при цьому не змінюють собі. Вони все роблять однаково пристрасно: пробують щось нове, критикують, хвалять, роздають самі смішні і дивні оцінки. Вони здатні швидко закохуватися і так само швидко розчаровуватися.

Рак

Жодна інша жінка не буде такою ж пристрасною, романтичною і «комфортної» для свого партнера, як жінка-Рак. Вона завжди готова задушити його своїми обіймами і поцілунками. Завжди готова приготувати щось смачненьке або просто обійняти, щоб підтримати його в скрутну хвилину.

Якщо ви перебуваєте у стосунках з жінкою-Рак, то повинні бути готові до того, що більшу частину часу вам все ж буде непросто. По-перше, тому, що Раки — соромливі, ніжні і жіночні. А по-друге, тому, що вони точно так само вміють бути гарячими, прямими і агресивними.

Нагадаємо, що астрологи назвали п’ять найбільш веселих і товариських знаків Зодіаку, з якими ніколи не буде нудно. Овни дуже веселі і товариські люди, але вони спілкуються тільки з тими, хто їм дійсно подобається. Вони можуть підтримати бесіду на будь-яку тему, розповісти цікаву історію, а ще у них дуже гарне почуття гумору. Астрологи розповіли, що Близнюки живуть тим, що спілкуються. Для них це найважливіший джерело енергії. Почуття гумору у них буває дуже дивним. Близнюки розповідають про себе практично все, але про них ніхто нічого не дізнається.

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Як раніше повідомляв портал «Акценти», астрологи назвали самі ледачі знаки Зодіаку. Серед них Скорпіон, Рак, Лев, Водолій, Риби і Телець. За словами астрологів, якщо Скорпіон не бачить сенсу в роботі, він швидко втрачає до неї інтерес. Однак, щоб довести його до ліні, потрібно сильно постаратися. Раки — хороші працівники і їх складно назвати ледарями. Раки будуть краще багатьох в тій роботі, яка їм подобається, і в якій весь час потрібно щось змінювати, покращувати та придумувати.

Також портал «Акценти» писав, що деякі знаки зодіаку виявляються набагато добрішими інших і нерідко, за їх доброту життя їх карає, а не винагороджує. Обіцяючи кожен раз стати байдужими Тельці не вчаться на своїх помилках і з новим криком про допомогу знову біжать з небаченою самовіддачею. А Раки часто хочуть відкритися людям, але також часто обпікаються, що в результаті може призвести до того, що людина остаточно закриється.

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