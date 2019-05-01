Обама вирішив спродюсувати серіал про Трампа

Екс-президент США буде працювати з дружиною.



Екс-президент США Барак Обама разом зі своєю дружиною Мішель стануть продюсерами серіалу стримингового сервісу Netflix про нинішнього президента США Дональда Трампа.

Серіал буде представляти собою екранізацію бестселера письменника Макла Льюїса “П’ятий ризик”, що представляє собою документальну хроніку початкового періоду президентства Трампа.

Згідно прес-релізу, серіал буде присвячений “тієї нечутною роботі, яку виконують самі звичайні герої, керівні нашим урядом і охороняють нашу націю”. Відомо, що “П’ятий ризик” виставляє Трампа в не надто виграшному світлі.

Барак і Мішель Обама оголосили про початок співпраці з Netflix в травні 2018 року. У вівторок, 30 квітня, вони представили перші проекти своєї продюсерської компанії Higher Ground Productions, які екс-президент з дружиною збираються реалізувати спільно з Netflix. Більшість з 7 поданих проектів присвячені подолання расової та гендерної дискримінації.