Через скандал із Huawei у відставку відправили міністра оборони Великої Британії

Главу Міністерства оборони Великої Британії Гевіна Вільямсона відправили у відставку.

Як повідомляє ВВС із посиланням на Кабінет міністрів Великої Британії, відставку очільника Міноборони пов’язують зі скандалом із китайською компанією Huawei.

«Прем’єр-міністр сьогодні ввечері попросила Гевіна Вільямсона покинути уряд, втративши впевненість в його здатності працювати на посаді міністра оборони», — йдеться в повідомленні.

Так, серед міністрів виникло занепокоєння з приводу плану дозволити Huawei обмежений доступ до створення нової мережі 5G в країні.

Раніше уряд Великої Британії почав розробку пакету заходів для протистояння діям ворожих держав, першочергово, Росії та Китаю.

Зокрема, серед заходів, що готуються — плани вислати з країни співробітників китайської корпорації Huawei в разі викриття їх роботи на китайську розвідку.

Своєю чергою, американські спецслужби заявили, що китайська компанія Huawei Technologies отримає фінансування від державних структур КНР, зокрема від розвідки.

Джерело: Громадське телебачення