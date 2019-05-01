Опитування CNN: Рейтинги Трампа – найвищі за два роки

Рейтинги президента США Дональда Трампа – найвищі за два роки, згідно з новим опитуванням, випущеним телеканалом CNN у середу.

Роботу президента схвалюють 43% опитаних, у той час як 52% не схвалюють. Крім того, 59% не бачать необхідності в імпічменті (на противагу до 37%, хто думає інакше).

Також читайте: “Вони – брехуни”: Трамп знову проігнорував щорічний прийом кореспондентів Білого дому

Учасників опитування також просили відповісти, чи вважають вони, що Трамп перешкоджав правосуддю в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. 48% відповіли ствердно, 45% заперечили. 88% хочуть, щоб Конгрес розслідував це.

Опитування CNN було проведено серед 1007 дорослих впродовж 25-28 квітня.

Джерело: Голос Америки