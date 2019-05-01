Названий новий кандидат на посаду куратора «Л/ДНР»

Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков, найімовірніше, залишив посаду головного куратора невизнаних «Л/ДНР», і його місце знову запропонували отозванному посла в Білорусі Михайла Бабича.

Про це повідомив у соцмережі відомий в Росії прихильник бойовиків «ДНР» Олександр Жучковський. «Владислав Сурков пішов з українського напрямку та з посади головного куратора «Л/ДНР». На цей раз точно», – цитує його в Twitter блогер Necro Mancer.

«Кажуть, йому знову запропонували кураторство Донбасом», – поділився Жучковський почутим про Бабиче.

Вважається, що кураторством самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», Сурков незмінно займається з 2014 року, коли Росія окупувала Схід України. Зазначимо, інформація про його відставку з’являлася вже не один раз. Однією з причин називали те, що він став дуже небезпечним для президента Володимира Путіна.