У Києві п’яний чоловік розбив Mercedes 7 машин на автостоянці

Водій спочатку визнав провину, але потім все заперечував.

Масштабна аварія сталася вночі у столичному спальному районі Позняки. Там водій на повній швидкості врізався в автомобільну стоянку.

Чоловік назвався Максимом і спочатку визнав, що був за кермом. Однак через деякий час передумав і заявив, що керував його знайомий, який зник з місця ДТП. «У нас сьогодні свято – Пасха. Я в алкогольному сп’янінні – ми відпочивали з хлопцями, у мене забрали автомобіль. Я там не сидів, я п’яний, у мене забрали цей автомобіль», — пояснив він. Так само чоловік вчинив і з тестом на сп’яніння: спочатку погодився, потім відмовився. Кров на обличчі Максим пояснив бійкою в ресторані, а ще намагався розпустити кулаки на копів, тому на нього в кінці кінців наділи наручники.

Масштабна аварія сталася вночі у столичному спальному районі Позняки. Там водій на повній швидкості врізався в автомобільну стоянку. Власник авто спочатку визнав провину, але згодом запевнив патрульних — за кермом був його друг, і той втік. Про наслідки нетверезого водіння — у сюжеті.

Зрозуміти, як сталася аварія, не складно: Mercedes мчав по проспекту, а коли смуги руху розійшлися – вискочив на узбіччя, поїхав сотню метрів, зніс огорожу і влетіла у припарковані автомобілі. На газоні відбитки від коліс дають змогу чітко відстежити траєкторію руху і навіть зробити припущення, що водій навіть не намагався гальмувати. Охоронець паркування пояснює, що ця аварія не перша, але раніше все обмежувалося пошкодженим парканом. Власники розбитих автомобілів в розпачі: «Самі бачите, що у нас. Вже нічого зробити не можна».

Артур тепер міркує, чи можна продати те, що залишилося від його Mitsubishi. Це був перший автомобіль чоловіка, його придбав менше року тому. Спочатку ставив у дворі, але там вкрали дзеркала, тому вирішив платити за безпеку на парковці – по 20 гривень за добу. Ті, у кого розбиті тільки вікна заклеюють їх пакетами. Власники пошкоджених автомобілів викликають на місце страхових агентів, але й самі розуміють: ні страховики, ні адміністрація паркування навряд чи істотно допоможуть. А тому збираються колективно звертатися в суд до винуватця аварії, щоб той компенсував збитки.