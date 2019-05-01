Американські військові вперше застосували в бою новий винищувач

Літаки завдали авіаудару по схованки ИГИЛ.



Військово-повітряні сили США вперше застосували в бою свій варіант винищувача п’ятого покоління F-35 – моделі A, повідомляє прес-служба Центрального командування американських ВПС 1 травня.

Два F-35A 30 квітня нанесли авіаудар по схованки зі зброєю та мережі тунелів на північному сході Іраку, якою користувалися бойовики терористичної організації “Ісламська держава”. Про успіх операції не уточнюється.

Перше бойове застосування F-35A з складу ВПС США очікувалося з 15 квітня, коли ці винищувачі були передислоковані на авіабазу Аль-Дафра в ОАЕ.