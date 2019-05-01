Прем’єр Британії прокоментувала «тупиковий» Brexit

Країна націлена на швидке рішення.



Прем’єр Великобританії Тереза Мей заявила в середу, що прагне швидко знайти вихід з глухого кута у питанні про Brexit.

“Ми знаємо, що повинні покласти кінець цієї невизначеності як можна швидше. І я сподіваюся, що зможемо укласти угоду”, – сказала вона, звертаючись до членів одного з комітетів палати громад.

В даний час у Великобританії уряд веде переговори з опозиційної Лейбористської партією з питання про умови виходу країни з ЄС.

Раніше Т. Мей вже погодила угоду з Brexit c Брюсселем, однак британський парламент відмовився ратифікувати її. У підсумку Великобританії надали відстрочку виходу з ЄС в надії, що в найближчі місяці в Лондоні узгодять єдину позицію.