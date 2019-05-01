У Катарі обговорили закінчення 17-річної війни

Зустрілися представники США і угрупування “Талібан”



У Катарі офіційні представники США і угрупування “Талібан” відновили переговори, які повинні допомогти припинити 17-річну війну в Афганістані.

Повідомляється, що спецпредставник США з питань миру в Афганістані Залмай Халілзад провів зустріч з політичним керівником талібів муллою Абдул Гані Бардар, який очолює делегацію ісламістів.

Представник “Талібану” Забихулла Муджахід заявив, що між сторонами був проведений обмін думками щодо ключових аспектів мирної угоди в афганському питанні.

“Вкрай важливо, щоб два ключових пункти порядку денного – повний вивід іноземних військ з Афганістану та запобігання заподіяння шкоди Афганістану – були завершені”, – повідомив Муджахід.

Він додав, що це зможе відкрити шлях для вирішення інших аспектів проблеми і вони зможуть вступати в інші теми для після вирішення цього питання.