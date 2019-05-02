ВСУ вступили в кривавий бій з «Л/ДНР» на Донбасі: є втрати

У середу, 1 травня, терористи «Л/ДНР» шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

Про це на сторінці в Facebook інформує прес-служба ООС. Уточнюється, що дані наводяться за станом на 18:00.

«Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», – сказано у звіті.

Підкреслюється, що всі зафіксовані обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід«.

Терористи обстріляли позиції ОС:

двічі з 120 і 82 мм мінометів – біля населеного пункту Піски;

з станкових протитанкових гранатометив – поблизу селища міського типу Новотроїцьке;

двічі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – близько населених пунктів Лебединський та Миколаївка;

зі стрілецької зброї – у села Гранітне.

«На ворожі провокації підрозділу Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», – відзначають в прес-службі.

Вказується, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.