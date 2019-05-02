Політолог про інтерв’ю Олени Зеленської: справа не в еліті Порошенко, а в тому, що люди в умовах війни наситилися жартами про порноактрису

В інтерв’ю виданню The Daily Beast дружина новообраного президента Володимира Зеленського Олена Зеленська розповіла, як вільно можна було жартувати всі попередні роки, і тільки за останні 5 років раптом еліта Петра Порошенко нібито намагалася покарати коміків за жарти. І саме тоді вони вирішили, що треба щось робити, щоб врятувати демократію в Україні.

Коментуючи сказане Оленою Зеленської, політолог Олеся Яхно-Белковская зазначила, що насправді це не еліта Порошенко, а значна частина громадян України в умовах війни перестала сприймати жарти «95 кварталу», типу тієї, що Україна – це порноактриса. Також, як ми знаємо, «95 квартал» більше всіх був неравнадушен до мовних квот – бізнес є бізнес, тільки причому тут боротьба за демократію – незрозуміло. Під «телеканалами, які один за іншим потрапили під контроль влади», Олена Зеленська, мабуть, має на увазі «1+1», який докотився до «розслідувань» про вбивство Порошенко свого брата. Велика частина решти телеканалів за останні 5 років у своєму контенті – це тотальна «зрада».

Олеся Яхно зазначає, стосовно до Зеленському частина спостерігачів та учасників процесу кажуть, що це кінець «совка». І Олена теж говорить про «совковості» багатьох політиків, на відміну від Зе. Так от «совковість» в пострадянських реаліях – це популізм, в тому числі у вигляді «віртуального проекту». Просто тому що образ Голобородько і його реальна версія – це явна брехня, а також – тому що за віртуальним проектом стоять цілком конкретні і реальні інтереси олігархів і добре відомих усім нам політиків.