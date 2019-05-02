143 млн грн витрат на вибори задекларував Зеленський

Володимир Зеленський задекларував 143 мільйони гривень витрат у першому турі виборів

Рух ЧЕСНО проаналізував витрати Зеленського на передвиборчу агітацію у першому турі згідно його остаточного фінансового звіту.

Кошти на ведення кампанії кандидат переважно отримав з приватних внесків та фінансування партії, 75% фонду Зеленський витратив на телерекламу.

Виборчий фонд Володимира Зеленського поповнювався з різних джерел: внески фізичних осіб – 71,7 мільйонів та від партії “Слуга Народа” – 65,9 мільйонів, власні кошти кандидата – 11,7 мільйонів, внески юридичних осіб – 7,1 мільйонів.

З-поміж 5 донорів, які зробили найбільші внески до фонду Зеленського – компанії ТОВ “Агроче Плюс” та ТОВ “Інтеренерготрейд”, які перерахували на рахунок кандидата по 3 мільйони гривень. Обидва бізнеси зареєстровані у Черкаській області та займаються оптовою торгівлею: перша – зерном, друга – паливом.

Серед приватних внескодавців, які профінансували виборчу кампанію – колеги Зеленського по 95 кварталу, члени “Команди Зеленського”, колишні нардепи.75% коштів (близько 107 мільйонів) із виборчого фонду Зеленського пішло на транслювання реклами на ТБ. Володимир Зеленський замовляв телерекламу на більшості національних телеканалів: ICTV – на 19 мільйонів, СТБ та 1+1 – по 17 мільйонів, ТРК “Україна” – 16,6 мільйонів, ІНТЕР – 13,7 мільйонів, Новий Канал – 10,5 мільйонів.

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22,5 мільйонів (16% фонду) переможець президентських виборів витратив на розміщення реклами на зовнішніх носіях. Ці кошти отримала одна компанія – ТОВ “Концепт Медіа”.

За даними «ЧЕСНО», витрати Порошенка на виборчу кампанію до кінця першого туру склали понад 800 мільйонів гривень.

Джерело: Еспресо TV