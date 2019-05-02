У Донецькій області вилучили нелегальне й паливо на 600 тисяч гривень

У Донецькій області вилучили зріджений газ, бензин і дизпаливо на понад 600 тис. гривень, що реалізовували без відповідних дозвільних документів.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС 1 травня.

Загалом з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності на суму понад 2,6 млн гривень.

«В ході відпрацювання автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, що діють на території Донецької області, встановлено факт реалізації паливно-мастильних матеріалів на АЗС в с. Новгородське без відповідних дозвільних документів», — йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, вилучено близько 22 тонн паливно-мастильних матеріалів (зріджений газ, бензин, дизельне паливо) на загальну суму близько 620 тис. гривень та обладнання на суму близько 2 мільйонів гривень.