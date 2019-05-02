П’яний водій вдарив ножем поліцейського, який зупинив його на Лісовому проспекті Києва

П’яний водій, якого зупинили патрульні на Лісовому проспекті столиці, кинувся з ножем на поліцейського і поранив служителя Феміда.

«Прямо зараз на Лісовому проспекті, 13, їхав бухий чувак. Його дивну манеру водіння помітили поліцейські, який почали переслідувати «синяка». П’яний зупинився, почав говорити. Все було більш менш нормально, поки водій не дістав ніж і не наніс поранення правоохоронцю», йдеться в повідомленні.

Тяжкість поранення патрульного на даний момент відома. Нападник затриманий. На місці працює слідчо-оперативна група.