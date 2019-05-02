Трамп заявив, що Обама знав про втручання Росії у вибори, але нічого не зробив

Глава США Дональд Трамп заявив, що його попередник на посту президента Барак Обама ігнорував проблеми втручання Росії у процес американських виборів.

«Чому президент Обама нічого не зробив щодо Росії, коли у вересні (2016 року — Прим. Ред.) був проінформований ФБР — до листопадових виборів? Він нічого не зробив, та й не збирався робити», — написав він у Twitter в середу.

Скріншот: Twitter/Donald J. Trump

В минулому місяці в США було опубліковано доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера, в якому зазначалося, що передвиборний штаб Трампа не був у змові з РФ до виборів 2016 року. Однак спецпрокурор зазначив, що зібрав достатньо інформації, підтверджує, що РФ дійсно намагалася вплинути на вибори в США. Російська сторона ці звинувачення відкидає.