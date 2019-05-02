У МЗС України вимагають зупинити «паспортну агресію» Росії і хочуть нових санкцій

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України рішуче засудили рішення Кремля про спрощений порядок надання громадянства Росії — громадянам України.

Про це йдеться в заяві, опублікованому на сайті МЗС.

«Оприлюднений сьогодні указ президента Російської Федерації від 29 квітня 2019 року №187 «Щодо окремих категорій іноземних громадян і осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку», як і всі попередні і можливі майбутні нормативно-правові акти РФ, спрямовані на надання громадянам України російського громадянства в протиправний спосіб, були, є і будуть юридично нікчемними, не будуть мати жодних правових наслідків і не будуть визнаватися українською стороною», — наголошується в заяві.

Особливо цинічна задекларована мета цих рішень – «захист прав і свобод людини і громадянина», йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати всі протиправні рішення щодо паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки.

«Україна залишає за собою право на прийняття ефективних заходів для захисту національної безпеки, законних прав і інтересів українських громадян у відповідності з міжнародним правом і законодавством України», — підкреслюють в МЗС.

Наголошується, що українська сторона продовжить активну роботу з міжнародними партнерами над посиленням консолідованого санкційного тиску на кремлівський режим. Закордонним дипломатичним установам України доручено невідкладно інформувати іноземні столиці про «паспортної агресії» Росії.

«Очікуємо від наших міжнародних партнерів посилення санкцій проти кремлівського режиму», — йдеться в заяві.