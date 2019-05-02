Щоб відновити зір притримуйтесь декількох корисних звичок

Ці щоденні ритуали можуть навіть позбавити вас від окулярів.
Базовий науково-медичний закон щодо м’язів звучить так: “Якщо ви їх не використовуєте, вони стануть слабкими”, інформує Ukr.Media.
З очима зазвичай саме це і відбувається: ви більшу частину дня дивитеся в монітор перед собою і не використовуєте м’язи очей, необхідні для того, щоб зазирнути далі. Так розвивається сучасна короткозорість.
Якщо ви починаєте використовувати окуляри, то ситуація починає розвиватися не на вашу користь ще швидше: очі в окулярах напружуються ще менше, а в очей зникає необхідність у щось вдивлятися і напружуватися.
Відповідно, щоб обернути процес назад, вам обов’язково потрібно тренувати м’язи очей і підтримувати їх в тонусі.
Тому сьогодні ми розповімо вам про 9 кращих способів це зробити:
А якщо хочете максимального ефекту, додайте в склянку одну-дві краплі оливкової олії: смак не зіпсує, але для засвоюваності потрібних для очей речовин з моркви підходить ідеально.
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Сідайте навпроти невеликого, зафіксованого в просторі об’єкта (свічка, наприклад) і зосереджуйте на ньому свій погляд і свою увагу. Не моргайте. Досягніть того, щоб зображення об’єкта чітко вкарбувалося в вашу пам’ять і мозок.
Потім прикрийте очі і зосередьтеся на міжбрів’ї, намагаючись зберегти образ точки перед закритими очима як можна довше. Виконуйте практику близько 10 хвилин.
Мета вправи — домогтися чіткого зображення перш нечіткого об’єкта до того, як втомляться очі.
Джерело: Ukr.Media