Щоб відновити зір притримуйтесь декількох корисних звичок

Ці щоденні ритуали можуть навіть позбавити вас від окулярів.

Базовий науково-медичний закон щодо м’язів звучить так: “Якщо ви їх не використовуєте, вони стануть слабкими”, інформує Ukr.Media.

З очима зазвичай саме це і відбувається: ви більшу частину дня дивитеся в монітор перед собою і не використовуєте м’язи очей, необхідні для того, щоб зазирнути далі. Так розвивається сучасна короткозорість.

Якщо ви починаєте використовувати окуляри, то ситуація починає розвиватися не на вашу користь ще швидше: очі в окулярах напружуються ще менше, а в очей зникає необхідність у щось вдивлятися і напружуватися.

Відповідно, щоб обернути процес назад, вам обов’язково потрібно тренувати м’язи очей і підтримувати їх в тонусі.

Тому сьогодні ми розповімо вам про 9 кращих способів це зробити:

Уникайте перенапруження очей протягом дня. Раз у 2-3 години закривайте очі на кілька хвилин і насолоджуйтеся спокоєм.

Робіть базові і загальновідомі вправи для очей кожен день.

Якщо ви носите окуляри, поступово скорочуйте час перебування в них. Знімайте частіше.

Робіть своїм очам масаж за допомогою м’яких кругових рухів. Для натискань на очне яблуко краще всього використовувати середній і вказівний пальці. У процесі ви повинні відчувати тиск, але не біль.

Під час прогулянок на відкритому повітрі намагайтеся частіше дивитися кудись удалину, а не собі під ноги

Пийте морквяний сік. Як можна частіше. Бажано щодня.

А якщо хочете максимального ефекту, додайте в склянку одну-дві краплі оливкової олії: смак не зіпсує, але для засвоюваності потрібних для очей речовин з моркви підходить ідеально.

Коли відчуваєте втому очей, промийте їх теплою водою

Не дивіться на екрани комп’ютерів, смартфонів або телевізорів хоча б за дві години до сну.

Спробуйте індійську вправу “Тратака”. Вона навчить ваші очі і розум зосереджуватися.

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Сідайте навпроти невеликого, зафіксованого в просторі об’єкта (свічка, наприклад) і зосереджуйте на ньому свій погляд і свою увагу. Не моргайте. Досягніть того, щоб зображення об’єкта чітко вкарбувалося в вашу пам’ять і мозок.

Потім прикрийте очі і зосередьтеся на міжбрів’ї, намагаючись зберегти образ точки перед закритими очима як можна довше. Виконуйте практику близько 10 хвилин.

Мета вправи — домогтися чіткого зображення перш нечіткого об’єкта до того, як втомляться очі.

Джерело: Ukr.Media