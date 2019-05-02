У 2020 році відкриється найвище в світі колесо огляду

У Дубаї наступного року запустять колесо огляду, яке буде найвищим у світі.

Еміратська компанія Meraas відзвітувала про те, що будівельники успішно змонтували останню спицю. Відкриття атракціону приурочать до старту Всесвітньої виставки Expo 2020 року, повідомляє 34travel.

З Ain Dubai відкривається розкішний краєвид на нещодавно створений острів Bluewaters Island, панораму Дубая та Арабської затоки.

Висота дубайського колеса – понад 250 метрів. Зараз найвище в світі колесо огляду розташоване в Лас-Вегасі – High Roller (167 метрів).

В опорі кожної його «ноги» можна було б розмістити 15 лондонських автобусів. Кожна спиця, що підтримує обід колеса, важить 5 тонн, сам обід важить як 16 літаків Airbus A380. Сумарна довжина всіх проводів і кабелів усередині спиць – 2400 км (це як відстань між Дубаєм і Каїром).

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На будівництво дубайського колеса пішло 9000 тонн сталі. Це на 25% більше, ніж використовували під час зведення Ейфелевої вежі.

Фото: Supplied

Джерело: Укрінформ